私はミカ（25）。仕事先で出会ったヒロユキ（25）と結婚し、ヒロユキの地元へ引っ越してきました。近所には義実家があり、義両親と一緒に住んでいる義祖母（義母のお母さん）はとても優しくしてくれます。義祖母は80歳と高齢なのですが、80歳とは思えないほど元気。背筋もしゃんとしているし、義母と義祖母ともに品があります。でもできないことも、それなりにあるようでヘルパーさんにお願いしたりして過ごしているようです。私た