ＳＮＳをきっかけに若者の間でブームとなっている「編み物」。同じ趣味の仲間が集まる「編み会」が開かれるなど、その熱が冷めることはありません。なぜ若者が夢中になるのか、その背景を探りました。 「初めまして」の女性たち…集まったワケは“編み物” （参加者）「こんにちは。初めまして」（参加者）「初めまして。かわいい」（参加者）「ありがとうございます」 カフェの一室に集まった若い女性たち。初めて