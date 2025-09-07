◇バレーボール女子 世界選手権 準決勝 トルコ3-1日本(6日、タイ)トルコとの準決勝で敗れた日本。キャプテンの石川真佑選手が試合後にインタビューに答えました。「最後自分たちがリードしてて連続失点でひっくり返された悔しい負け方だった。勝ちたかったがまだ明日残ってるので切り替えて明日勝って終われるように頑張りたいです」とコメントします。石川選手は和田由紀子選手に次ぐ19得点でチームをけん引。「相手の流れになる