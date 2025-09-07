準備10分で！ お店のようなバナナケーキ 朝ごはんやおやつに大活躍するバナナ。値段も手頃なのでついつい買い物かごに入れてしまいがちですが、この時期、少し放っておいたら気づくと真っ黒になってた…なんて経験をされた方は多いのでは？そんなときは、準備10分で作れる「バナナケーキ」のレシピが役立ちますよ。 材料を混ぜて焼くだけ 材料をどんどん混ぜて、あとは焼くだけという手軽さが嬉しいレシピです。アーモンドプー