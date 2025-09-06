高血圧や脂質異常、貧血などの生活習慣病リスクを早期に発見する大切な手がかりとなる「血液検査」。今回は、血液検査の数値の変化から体の内側の異変を知り、予防や改善に役立てるポイントを、「立川パークスクリニック」の久住先生に解説していただきました。 監修医師：久住 英二（立川パークスクリニック） 新潟大学医学部医学科卒業。その後、虎の門病院血液内科勤務。2024年、「立川パークスクリニ