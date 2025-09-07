ChatGPTなどのAIを文章作成に使う人が急増している。だが、そのまま使えば「ウソや誤解」を見逃し、大きなミスにつながることも。たとえAIが間違えても、責任を取るのは人間だ。AI全盛の今こそ求められる「使いこなす力」とは？※本稿は、石黒 圭『読み手に届く文章技術』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。生成AIが生み出す文章は教科書的で目新しさは皆無テキスト生成AIは高度な文書生成機能を持つAIですが、その構