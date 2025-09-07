セリエA男子のミラノは1日、2025-26シーズンのロスターを発表した。クラブ公式インスタグラムが伝えている。 ロスターには昨季に続き、男子日本代表のアウトサイドヒッター（OH）大塚達宣が登録された。また、昨季は大同生命SV.LEAGUE MENの東レアローズ静岡でプレーしたOHフランチェスコ・レチネや、かつて男子日本代表の髙橋藍と共にプレーしたセッターのフェルナン