◇セ・リーグ阪神4―1広島（2025年9月6日甲子園）【畑野理之の談々畑】阪神・門別啓人が先発するなど、この日も全員野球で勝利した。9回1死一、二塁から佐藤輝明が超ファインプレーで三邪飛をつかみ取ったように、チームは少しずつ成長。新人選手、育成選手、外国人選手も一丸になって、ここまで進行してきた。藤川球児監督のめざすチームづくりを、知った日がある。いま甲子園では試合前の練習中、打撃ケージの後方に虎