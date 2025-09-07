巨人の甲斐拓也選手が6日、右手中指手骨頭骨折から回復に向け、現在のリハビリ状況や胸中を明かしました。甲斐選手は、8月23日のDeNA戦で本塁クロスプレーの際に負傷。試合後にはその状態について「なんとか大丈夫」と語っていたものの、その後、右中指中手骨頭骨折と診断されました。それから約2週間が経ち、今週からティー打撃も開始。現在のリハビリ状況を「順調にきています。投げる動きや打つ動作については「(衝撃は)ゼロで