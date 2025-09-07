テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が3日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』に出演。25年前の韓国旅行で起こった“事件”をぶっちゃけた。佐久間宣行氏○明洞で出会った男「お前ら気に入った」最近、プライベートで韓国に行ったという佐久間氏。しかし、「25年ぶりなんですよ。ちょっと因縁がありまして……」と意味深につぶやきながら、大学の卒業旅行を述懐。友人4人で行った韓国につ