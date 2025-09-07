女優の松井愛莉（28）が6日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手はモデルのKOHEI。 【写真】世界で活躍するモデルのKOHEI美男美女すぎる！ 松井は文書を公開し、「この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事になりました」と発表。今後については「今まで以上に成長していけるよう精進して参ります」と記し、「まだまだ未熟ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」と締めた。KOHEIも同日に、自