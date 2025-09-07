アフリカ開発会議（TICAD9）が８月20日〜22日の日程で横浜市において開催された。同会議は1993年、細川護熙政権当時に東京で初開催され、現在は３年ごとに日本とアフリカの交互で開催されており、今回で９回目となった。1993年当時、ベルリンの壁崩壊やソ連解体など、東西冷戦の終結により自由主義経済の到来となったが、欧米各国はアフリカ諸国への援助には消極的な姿勢だった。そこで日本が手を挙げ、初のTICAD開催となり今日に