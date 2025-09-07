「月イチ企画・話題のレシピ本」第2弾は、「おうちイタリアン」。カルボナーラは生クリームも牛乳も使わない！？“イタリア人マンマ直伝”の本場パスタとは？ 【写真を見る】パスタは「小鍋」で茹でて「湯切りナシ」！？日本人が知らない本場“マンマのコツ”とは？【THE TIME,】 本場ジェノベーゼは「緑じゃない」イタリア人の夫の母“マンマ”から伝授された、日本では考えられない料理やコツが詰まっていると話題のレ