EU=ヨーロッパ連合の執行機関にあたるEU委員会は、アメリカのIT大手「グーグル」が、自社のデジタル広告を優遇して表示し、競合他社に不利益を与えたとしておよそ5100億円の制裁金を科すと発表しました。EU委員会は5日、「グーグル」が日本の独占禁止法にあたるEU競争法に違反したとして、29億5000万ユーロ、日本円にしておよそ5100億円の制裁金を科すと発表しました。自社のデジタル広告を優遇して表示し、競合他社に不利益を与え