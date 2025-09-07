明石家さんま（70）が6日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。盟友の間寛平の結婚式に出席したときのエピソードを明かした。「寛平兄さんの奥さんが大将の追っかけを中学のときからやっていた」とコメディアンの萩本欽一のファンだったことを明かし、「親子みたいな関係になった」と振り返った。「寛平兄さんの娘さんの結婚式にテーブルにオレと萩本欽一さんが座ってずっとしゃべっていた」と懐かしそう