◇バレーボール 男子世界選手権壮行試合第1戦 イタリア3-2日本(6日、ららアリーナ東京ベイ)9月12日からフィリピンで行われる世界選手権を前に日本(世界ランク5位)は強豪イタリア(同2位)と壮行試合を行いました。フルセットの末日本は敗れ、試合後郄橋藍選手がインタビューに答えました。「いいプレーもありましたけど、もう少しうまく出来た部分もすごくあったので、反省と課題は多かった。世界バレー前に経験できたのはプラ