「オリオールズ−ドジャース」（６日、ボルティモア）ドジャースのミゲル・ロハス内野手が自身のインスタグラムに新規投稿。チームが船で出勤する様子を公開した。船にはロバーツ監督、山本由伸投手、フレディ・フリーマン内野手ら多数の選手が乗り込んだ。ロハスは「Ｒｉｄｅｔｏｗｏｒｋ」と記し、オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズまで移動。ドジャース専属リポーターのキアステン・ワトソンさんも船旅の