女優広瀬すず（27）が6日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）に出演。デビューをめぐり「大号泣」したエピソードを明かした。MC加藤浩次らとのトークで、12年に芸能界デビューした時の話題になった。広瀬は「（芸能界デビューのきっかけは）姉（広瀬アリス）が『Seventeen』っていう雑誌の専属モデルをやっていた時に、イベントが年に1回あったんですよ。そしたら（その現場で）今の事務所の社長さんが“じき