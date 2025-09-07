俳優ハン・ウンソンが結婚する。ハン・ウンソンは9月6日、自身のSNSアカウントに1枚の写真とともに文章を掲載し、結婚の知らせを伝えた。【関連】BLACKPINKから少女時代まで!! 「年上×年下アイドル」の前例を一挙公開ハン・ウンソンは「長い交際の末に大切な人と結婚することになりました」とし、「結婚を準備しながら、より心が豊かになり、強くなる経験をしています」と明らかにした。続けて「愛する人と人生を共にすることを約