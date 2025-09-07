友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は職場のチャットについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の小野田まいは、社会人2年目です。ある日会社で新卒社員の、企画プレゼンがありました。そこで主任が新卒のプレゼンに、キツくアドバイスをします。さすがに不憫だと思ったまいは、新卒を庇う発言を