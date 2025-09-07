女優の上白石萌音（27歳）が、9月6日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。「若い子が頑張ってるだけで泣けるっていう、そのフェーズに突入した」と語った。映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が番組のゲストとして登場。リスナーから10年前と比べてお互い大人になったな、と思うことがあるか質問を受けると、広瀬は上白石が現在出演しているドラマ「ちはやふる ーめ