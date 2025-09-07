女優の上白石萌音（27歳）が、9月6日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。10年経って「キュンとした」広瀬すずの大人な部分について語った。映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が番組のゲストとして登場。リスナーから10年前と比べてお互い大人になったなと思うことがあるか質問を受けると、上白石が「私、すっごいキュンとしたことがあって。おすずが現場でちっちゃ