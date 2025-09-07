今回、Ray WEB編集部は職場のチャットについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の小野田まいは、社会人2年目です。ある日会社で新卒社員の、企画プレゼンがあって……？後輩を庇ったところ、主任から嫌がらせのようなチャットが飛んできた、まい。なんと謝罪まで要求されました。このあとまいは、主任にどう対応するのでしょう……？原案：Ray WEB編集部作画：はちだライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【