宮崎県警は５日、酒気を帯びた状態でマイカーを運転したなどとして、宮崎北署の２０歳代男性巡査長を停職３月の懲戒処分にした。また、県警は同日、この巡査長を道交法違反（酒気帯び運転）容疑で宮崎地検に書類送検した。巡査長は同日付で辞職した。発表によると、男性巡査長は７月１６日午前７時５０分頃、宮崎市内で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転したほか、昨年１１月頃〜今年６月頃、複数の消費者金融から不相応の借財