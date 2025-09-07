「お姫様抱っこの限界に挑戦してみた」。25歳の女性がゴツい男性陣を次々とお姫様抱っこする動画が話題を呼んでいる。【写真4枚】「見てるだけで腰が…」大柄な男性を次々とお姫様抱っこする野村優さん 自身より大柄な男性を次々とお姫様抱っこして見せたのは、女子パワーリフティング選手の野村優さん（25）。野村さんは体重70kg、90kg、105kg、150kgとどんどん大きくなる男性陣を持ち上げる企画で、体重70kg、90kg、105kgの