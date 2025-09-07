U-18キューバ代表のセペダの父は元巨人助っ人フレデリク・セペダ氏沖縄セルラースタジアム那覇で行われている「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」で6日、キューバがイタリアに8-0で勝利した。「8番・中堅」でスタメン出場したセペダ・エチェメンディア・フレデリッチ外野手は、元巨人助っ人を父に持ち、日本で過ごした日々を「素晴らしい国」と振り返った。セペダは3回、2死三塁の場面での第2打席、4球