『おさるのジョージ』を題材にした「セガ ラッキーくじおさるのジョージCG AIRLINE」が、9月12日（金）から、全国の「ローソン」や各種ホビーショップなどで順次発売される。【写真】ステッカーデザインもかわいい！D賞の「エコバッグ」など景品一覧■おさるのジョージがパイロットに今回登場する「セガ ラッキーくじおさるのジョージCG AIRLINE」は、エアラインをイメージしたグッズがそろう、全7等級＋ラストラッ