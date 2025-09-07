「チャンスに強いイメージなんですよ」と、元日本代表MF鈴木啓太氏が投げかける。同氏のYouTubeチャンネルに出演した本田圭佑は、「たまたまやと思うんですけど」としながら、自身の考えを明かす。「個人的に思っているのは、チャンスに平常なんですよ。いわゆるビッグ舞台で、僕は平常なんです。みんなのパフォーマンスが低い気がする。その相対で、僕が活躍しているだけなのかなと」たとえば、2010年南アフリカW杯の初戦カメル