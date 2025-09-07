◆米大リーグマーリンズ２―４フィリーズ（６日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が６日（日本時間７日）、敵地・マーリンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３打数無安打２死球で本塁打は出なかった。自身初の５０号に王手をかけてから８戦連続本塁打なし。本塁打王争いでは２位ドジャース・大谷翔平投手（３１）の４６本に３本差でリーグトップを独走してい