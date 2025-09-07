◆ボーイズリーグ◇ドリスポカップ争奪第１３回秋季北海道大会最終日▽決勝札幌９−４札幌豊平（６日・札幌円山球場）決勝と３位決定戦が行われた。決勝は札幌ボーイズが札幌豊平ボーイズを９―４で破り、２０１８年のリーグ参入後、全大会を通じて初の優勝を飾った。２１年には部員不足で参戦を断念したが、昨年１１月に専用球場の隣に室内練習場が完成するなど、ハード面が強化。スタッフと選手が意見を交わし合い、自主性