歌麿の「ならではの絵」蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）のもとを離れ、師匠の鳥山石燕（片岡鶴太郎）に頼み込んで、あらためて修行を積んでいる喜多川歌麿（染谷将太）。「人まね歌麿」から脱皮して「自分ならではの絵」を描けるようになりたくて選んだ道だった。そんな歌麿が久しぶりに蔦重のもとに帰ってきた。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第33回「打壊演太女功徳（うちこわしえんためのくどく）」（8月31日