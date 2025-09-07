第1回【タイで「麻薬カクテル」に溺れる恋人を救いたい…容姿端麗な「女性薬剤師」を待ち受けていた“予想外の悪夢”】からの続き外資系の化学企業で研究員として働く葵さん（仮名・27歳）と知り合った筆者は、彼女から交際相手・恭介（仮名・25歳）について相談を受けた。恭介はタイ滞在中にケタミンや覚醒剤にはまり、日本に帰国後もSNSで密売人から違法薬物を購入し続けていた。その後、葵さんから「彼は自分で病院を受診し