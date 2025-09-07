◇ナ・リーグドジャース―オリオールズ（2025年9月6日ボルティモア）ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でのオリオールズ戦が雨のため15分遅れて試合開始することが決定した。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」、山本由伸投手（27）が12勝目をかけて先発登板する。大谷は前日5日の同戦で、背中の張りを訴えて登板回避したグラスノーに代わって急きょ先発登板した。メジャー移籍後では最多の1試合11球の100マイル（約16