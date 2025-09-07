オーストラリア東部のブリスベンで6日、オーストラリア最大規模の日本の食や文化を紹介するイベントが開催され、およそ2万人の来場者で盛り上がりました。記者「こちらはブリスベン郊外の会場ですこのようにまさに〓日本愛〓に溢れた多くの人たちが集まってきています」「祭りブリスベン」と名付けられたこのイベント。日系永住者の組織が主催したもので、今年で7回目の開催となります。記者「大谷翔平！」来場者「イエス！。日本