[9.6 U23アジア杯予選GL第2戦 日本 2-1 ミャンマー ヤンゴン]まさかの展開となった。アフガニスタンとの初戦を3-0で勝利し、本大会出場に一歩前進した中で迎えたミャンマーとの第2戦。中2日の連戦を考慮し、U-22日本代表の大岩剛監督は先発メンバー11人を全て入れ替えた。試合前のウォーミングアップから4バックで準備をしていたミャンマーが、キックオフ直後から5バックで応戦。「予想はしていた」(大岩監督)と振り返った通り