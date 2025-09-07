河合郁人を慕う後輩からの手紙が紹介され、その内容に河合をはじめSnow Man深澤辰哉やACEes浮所飛貴らが衝撃を受けるシーンがあった。【映像】河合郁人を慕う後輩からの手紙『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が9月1日に放送、未公開SPとして10年ぶりに集結した河合郁人を中心とする「河合会」の様子が紹介された。参加メンバーは河合郁人のほかSnow Man深澤辰哉とACEes浮所飛貴、Aマッソ加納が進行を務めた。当日参加でき