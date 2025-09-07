◇バレーボール女子 世界選手権 準決勝 トルコ3-1日本(6日、タイ)準決勝で日本(世界ランク5位)はトルコ(同4位)に敗戦。試合後のインタビューに登場した佐藤淑乃選手の瞳は涙であふれました。「自分たちの勢いがだんだん相手に消されて」と言葉が途絶えると佐藤選手の頬に大粒の涙がこぼれおちます。それでも言葉を絞り出した佐藤選手は「VNL(ネーションズリーグ)でも同じようなことで負けて、でもまだ試合あるので明日に切り替えて