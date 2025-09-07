µð¿Í¤Î¶áÆ£ÂçÎ¼Åê¼ê¤¬6Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÌó6¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂÇ¼Ô¤ØÅêµå¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¶áÆ£Åê¼ê¡£º£µ¨3·î13Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«1µå¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£Åê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÂÇ·âÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï°ÊÍèÌó6¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂÇ¼Ô¤ØÅêµå¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20µå¤ÈÀ©¸Â¤òÄê¤á¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¶áÆ£Åê¼ê¤Ï¡ÖÌµ»öÅê¤²½ª¤¨