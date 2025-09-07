Amazon Original日本ドラマ『私の夫と結婚して』やドラマ日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）など、話題作への出演が続く女優・小芝風花。彼女の趣味は編み物であり、インスタグラムではときどき「編み物日記」として手作りの編み物を披露して話題になっている。今回は彼女が作ったハイクオリティな編み物たちを紹介していこう。【写真】帽子やバッグなどクオリティ高すぎな小芝風花の編み物たち■『PIKMIN』ピクミン記念