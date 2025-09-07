★札幌３Ｒ・３歳未勝利の馬トク激走馬＝リポジノデビューから７戦目の前走で初めて馬券圏内に入る２着。後方を追走していた向こう正面から早めに動く展開でもしぶとく粘り込んで変わり身を見せた。激走馬にピックアップされた要因は「斤量補正で浮上」と「馬体重あり馬格上位」の２点で、コンディション指数はトップタイの数値をマークしている。今回は騎手が要因になっていないが、鞍上の小林美駒騎手は前日の札幌で３勝の