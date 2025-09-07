女優の上白石萌音（27歳）が、9月6日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。8年かけて大学を卒業したことを、当時受験生だった映画「ちはやふる」の頃から知る広瀬すずが「偉いよ！」「すごいよ！」と賞賛した。映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が番組のゲストとして登場。広瀬は「もねねんは8年かけて通われた大学をご卒業！いや、偉いよ！このさ、仕事量とさ。私だ