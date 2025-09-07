女優の上白石萌音（27歳）が、9月6日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。映画などを観ると「へこむの。『うまっ！』って」と思ってしまうと語った。映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が、番組のゲストとして登場。広瀬が俳優として台本を読むように読書をしてしまうから映像を観る方が気が楽と話すと、上白石は「私、逆に映画とか観ると、へこむの。『うまっ！』っ