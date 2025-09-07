コミックエッセイ『亀に無視され続けています』（産業編集センター）では、亀と亀飼いの日常が描かれている。そんな同作について、以前作者・カメユさんのX（旧Twitter）で、いくつかのエピソードをまとめた「『亀飼いしか知らない世界』な4コマまとめ」がポストされると、4.5万もの「いいね」が寄せられた。 【漫画】亀は意外と足が長いのです 4コマまとめでは、意外と知られていない亀の生態について語られている