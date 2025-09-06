Stellantisジャパン株式会社は、シトロエン「Berlingo」をベースにした特別仕様車「BERLINGO MAX BlueHDi XTR Grip Control Package」を2025年9月4日より発売した。 同新モデルでは、雪道や砂地など多様な路面に対応できる「グリップコントロール」を搭載し、ボディカラーは3色展開へと拡充。さらにロングボディモデルを追加することで、5人乗りと7人乗りの選択肢を用意し、幅広いライフスタイルに応える仕様と