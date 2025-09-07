浦和レディース榊原琴乃、開幕4戦無敗のチームで数字以上の存在感を見せるWEリーグの三菱重工浦和レッズレディースは、開幕4戦無敗で首位に立つ好スタートを切った。両サイドでプレーする今季加入のMF榊原琴乃のドリブルがチームの攻撃に力を与え、リーグ公式SNSでも特集されている。今季に向けノジマステラ神奈川相模原から移籍加入の榊原は、ウイングを配置する堀孝史監督の戦術で両サイドともプレー。両足を遜色なく使いな