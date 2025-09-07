秋競馬がスタートした今週、関東ではＧＩ秋華賞（10月19日／京都・芝2000ｍ）へ向けてのステップレース、ＧII紫苑Ｓ（９月７日／中山・芝2000ｍ）が行なわれる。「牝馬三冠」最終戦を目指してここから始動する実績馬と、夏の上がり馬がぶつかる注目の舞台。このレースで上位にきた馬が秋華賞でも躍動することが多いゆえ、その本番を占ううえでも見逃せない一戦となる。そんな紫苑Ｓのポイントについて、スポーツニッポンの"万