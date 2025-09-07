「プレゼンの前になるとガチガチに緊張してしまう」――「実力を発揮できないメンバーにどう声をかけるべきか」と頭を抱えるチームリーダーがいるかもしれない。ハーバード・ビジネス・スクールの研究では、この不安や緊張をポジティブな感情へと捉え直すことで、その後のパフォーマンスが劇的に向上することが可能だという。参考にしたいのが、世界中で行われた経営学、心理学、経済学等の研究成果をもとに、グロービス経営大学院