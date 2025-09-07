日本代表が世界最速で予選を突破した2026年W杯。北中米カリブ海諸国の最終予選は今月から始まる。グループBを戦うジャマイカでは、元イングランド代表FWメイソン・グリーンウッドが鞍替えデビューする見込みだったが、今回は見送られることになった。23歳のメイソン・グリーンウッドは、2020年に弱冠18歳でイングランド代表デビューを飾った元逸材。名門マンチェスター・ユナイテッドで期待されていたが、2022年に女性に対する性的