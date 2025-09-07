◇プロ野球セ・リーグ 阪神 4-1 広島(6日、甲子園球場)阪神は前日6日の広島戦に逆転勝利。試合後のお立ち台には勝ち越しタイムリーを放った森下翔太選手とともに、及川雅貴投手が登場しました。及川投手は3点リードの8回に5番手としてマウンドにあがると、先頭から空振り三振を奪います。後続にはヒットを許すも、続く打者を併殺打に取り、打者3人でしっかりと抑えました。これで両リーグトップとなる59試合に登板。キャリアハイの