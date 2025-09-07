◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人5-2楽天(6日、盛岡)巨人のドラフト1位ルーキー・石塚裕惺選手が、2軍戦で2試合連続先頭打者本塁打を含む4安打2打点の活躍を見せました。2024年ドラフト1位で花咲徳栄高から巨人に入団した19歳の石塚選手。試合前の時点ではファームで48試合出場、打率.309、2本塁打、19打点を記録していました。この日の楽天2軍戦に「1番・サード」で先発出場すると、初回の第1打席に辛島航投手からレフトスタン